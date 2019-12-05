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Исправительную колонию строгого режима закроют в Челябинской области

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В Челябинской области закроют исправительную колонию строгого режима, которая расположена в Озерске. Она попала под решение правительства России об оптимизации сети исправительных учреждений.

Исправительно-трудовой лагерь был создан после Великой Отечественной войны. Заключенные были заняты на тяжелых работах в карьере и строительстве объектов комбината «Маяк». Бывшие осужденные оставались жить в ЗАТО Озерск. На текущий момент колония моет принять до 900 заключенных, однако учреждение не заполняется. Кроме того, из-за закрытого статуса Озерска сотрудники правоохранительных органов и адвокаты сталкиваются со сложностями при оформлении разрешения на проезд. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В рамках оптимизации сети исправительных учреждений в 2020 году колония будет закрыта. В администрации Озерска уточнили, что вопрос с трудоустройством нынешнего персонала будет решен.

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