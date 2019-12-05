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Юрист дала совет свидетелям домашнего насилия у соседей

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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О том, как стоит себя вести в ситуации, если вы услышали ругань в соседней квартире и подозреваете, что там происходит домашнее насилие, «Известиям» 5 декабря рассказала лидер движения «За права женщин России», почетный адвокат России, профессор и д.ю.н. Людмила Айвар.

Юрист сразу подчеркнула, что правовых обязанностей вмешиваться в конфликтную ситуацию нет. Всё зависит от морально-этических ценностей конкретного свидетеля.

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Самому ходить к соседям и пытаться погасить конфликт Айвар не рекомендует. Во-первых, это может быть опасно.

«Вы попросите прекратить скандал, а на вас с ножом накинутся или серную кислоту в лицо плеснут. Бывает, что неадекватные люди живут по соседству, а мы и не знаем про них», — сказала адвокат.

К тому же конфликт с соседом может привести к обвинениям в хулиганстве в адрес самого свидетеля. Поэтому юрист рекомендует не рисковать, а вызывать полицию.

«Звоните в полицию и говорите о том, что по такому-то адресу происходит скандал, шум, грохот с бьющейся мебелью, громкие крики, плачет ребенок, кричит женщина, стонет старик... Если там просто конфликт, полиция может просто предупредить о недопустимости шуметь в то время, когда все отдыхают. Либо предотвратить более серьезное правонарушение», — сказала Айвар.

При этом адвокат назвала ложным посылом страх вмешаться в дела другой семьи. Многие боятся, что с соседями испортятся отношения после вызова полиции, но зато у правоохранителей появляется шанс предотвратить преступление, отметила юрист.

В заключение она отметила, что полиция необязательно заберет в отделение агрессора. Зачастую сам факт приезда сотрудников правопорядка может привести во вменяемое состояние скандалящего человека.

В России проходит широкое обсуждение законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ 29 ноября опубликовали на сайте Совета Федерации. Свои предложения и замечания к проекту эксперты смогут оставить до 15 декабря.

Согласно тексту законопроекта, нарушителю могут временно запретить контактировать с жертвой, в том числе по телефону и по интернету. Также агрессора могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

Кроме того, обращение граждан, которым стало известно о фактах или угрозах семейно-бытового насилия, может стать основанием для осуществления профилактических мероприятий.

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