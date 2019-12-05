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Тело подростка нашли на козырьке подъезда жилого дома на востоке Москвы

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Тело подростка обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки на востоке Москвы. Об этом 5 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 17 на Новокосинской улице. Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце ноября сообщалось, что аспирант МГУ погиб при падении из окна общежития в Москве.

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