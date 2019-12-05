Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили Украину и Сирию

Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился в четверг, 5 декабря, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседа высокопоставленных дипломатов состоялась в кулуарах 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщила на своем сайте Европейская внешнеполитическая служба.

Отмечается, что Лавров и Боррель обсудили ситуацию на востоке Украины в преддверии саммита в «нормандском формате» в Париже, который состоится 9 декабря. Глава европейской дипломатии отметил решающее значение на ситуацию полного выполнения Минских соглашений.

Также дипломаты обсудили сирийские события и Венесуэлу. Стороны условились находиться в тесном контакте.

Ранее в четверг Боррель в ходе выступления на совещании ОБСЕ в Братиславе оговорился и вместо восточной Украины сказал «северная». Во время своей речи он затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что результатом саммита «нормандской четверки» станет «ориентированный на результат диалог».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это категорически отрицают.