Прямой эфир

Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили Украину и Сирию

0
Фото: flickr.com/МИД России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился в четверг, 5 декабря, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседа высокопоставленных дипломатов состоялась в кулуарах 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщила на своем сайте Европейская внешнеполитическая служба.

Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече
Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

Отмечается, что Лавров и Боррель обсудили ситуацию на востоке Украины в преддверии саммита в «нормандском формате» в Париже, который состоится 9 декабря. Глава европейской дипломатии отметил решающее значение на ситуацию полного выполнения Минских соглашений.

Также дипломаты обсудили сирийские события и Венесуэлу. Стороны условились находиться в тесном контакте.

Ранее в четверг Боррель в ходе выступления на совещании ОБСЕ в Братиславе оговорился и вместо восточной Украины сказал «северная». Во время своей речи он затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что результатом саммита «нормандской четверки» станет «ориентированный на результат диалог».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это категорически отрицают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидеры трех партий Украины призвали к майдану перед саммитом «четверки»
МИД опроверг информацию о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019