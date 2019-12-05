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Футболистов наградили в Астрахани за спасение тонущей пенсионерки

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил футболистов, которые спасли тонущую пенсионерку. Спортсмены оказали женщине первую помощь.

Инцидент произошел в селе Икряное. Во время футбольного матча один из игроков заметил, что в реку с моста упала женщина. Молодой человек тут же бросился на помощь, за ним последовали еще двое спортсменов. Совместными усилиями им удалось вытащить женщину на берег. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Футболисты оказали первую помощь пенсионерке до прибытия «скорой». Матч продолжился без их участия.

Со спортсменами встретился губернатор Бабушкин. Он поблагодарил футболистов за их поступок и вручил молодым людям часы.

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