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На развитие транспортной системы Воронежа направят 2,9 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Воронежской городской думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета. На них были озвучены суммы, которые планируется направить на реализацию программы «Развитие транспортной системы».

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В общей сложности на программу в 2020 году планируют направит 2,9 млрд рублей. Из них 414 млн рублей пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию улиц, 368 млн рублей — на ремонт и содержание дорог, еще 240 млн рублей — на организацию уличного движения. Около 1,14 млрд рублей предусмотрят на комплексное развитие транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Абирег».

Как рассказал глава управления транспорта городской администрации Сергей Латынин, для Воронежа уже разработана новая маршрутная сеть. Ее планируют начать внедрять в следующем году. По словам Латынина, процесс перехода вызовет некоторые трудности и, чтобы их сгладить, переход будет реализован поэтапно.

Кроме того, в пользование «Воронежпассажиртранс» недавно были переданы 18 новых автобусов, в скором времени ожидается поставка еще шести. Руководитель транспортного управления мэрии также рассказал, что в ходе недавнего визита в Москву была достигнута договоренность по передаче 15 троллейбусов.

Депутаты думы продолжают работать над реформой пассажирского транспорта. Недавно было согласовано создание МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Учреждение будет заниматься администрированием транспорта, разработкой транспортной сети и подготовкой документов для торгов.

По словам председателя постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Олега Черкасова, власти ожидают, что это улучшит ситуацию с транспортом в городе.

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