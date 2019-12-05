Путин одобрил идею создания единой базы неопознанных пациентов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением создать единую информационную базу пациентов, чью личность не смогли установить. Об этом сообщает «РИА Новости» 5 декабря.

«Существует проблема, когда человек находится уже в больнице, но его поиски продолжаются, потому что он неизвестен — он без документов, не может назвать, как его зовут», — объяснил председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев на встрече волонтеров с президентом.

Сергеев отметил необходимость всероссийской базы неопознанных пациентов, к которой были бы подключены все больницы, полицейские отделения, а также профильные волонтеры.

«Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать», — согласился с ним Путин.

Сергеев поблагодарил президента и подчеркнул, что с появлением такой базы тысячи людей намного скорее вернутся к своим родным и близким.

4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что волонтерское движение нужно поддерживать. При этом с монетизацией добровольчества, по его словам, нужно быть аккуратнее, так как она убивает саму идею бескорыстной помощи.