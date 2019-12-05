Прямой эфир

Путин одобрил идею создания единой базы неопознанных пациентов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин согласился с предложением создать единую информационную базу пациентов, чью личность не смогли установить. Об этом сообщает «РИА Новости» 5 декабря.

«Часто ищем тех, кто уверен, что знает лес как свои пять пальцев»
За неделю в лесах пропало почти 600 грибников, далеко не всех заблудившихся волонтерам удается спасти

«Существует проблема, когда человек находится уже в больнице, но его поиски продолжаются, потому что он неизвестен — он без документов, не может назвать, как его зовут», — объяснил председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев на встрече волонтеров с президентом.

Сергеев отметил необходимость всероссийской базы неопознанных пациентов, к которой были бы подключены все больницы, полицейские отделения, а также профильные волонтеры.

«Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать», — согласился с ним Путин.

Сергеев поблагодарил президента и подчеркнул, что с появлением такой базы тысячи людей намного скорее вернутся к своим родным и близким.

4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что волонтерское движение нужно поддерживать. При этом с монетизацией добровольчества, по его словам, нужно быть аккуратнее, так как она убивает саму идею бескорыстной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В HeadHunter оценили связь между опытом волонтерства и зарплатой
Россияне рассказали об отношении к волонтерам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019