Прямой эфир

Путин достал с «Елки желаний» просьбу мальчика из детдома

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний», которая проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Глава государства снял с елки шарик-открытку, на котором была написана заветная мечта воспитанника детского дома из Ставропольского края, сообщает телеканал РЕН ТВ 5 декабря.

Как уточняет «РИА Новости», мальчика зовут Андрей Кочетков. Он написал, что хочет побывать в поселке Красная Поляна (Сочи)

Письма к счастью: о чем россияне просят Деда Мороза
«Известия» выяснили, что входит в список самых популярных подарков от новогоднего волшебника

Также дети писали, что хотят побывать в Москве и Санкт-Петербурге, увидеть разводные мосты и посетить Эрмитаж. А одна из девочек хотела бы познакомиться с Дедом Морозом в Великом Устюге.

Исполняться желания с «Елки желаний» будут вплоть до 29 февраля 2020 года. Отмечается, что в прошлом году в рамках акции было исполнено 450 детских желаний.

5 декабря 2018 года Путин посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов. Главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который помогает тяжелобольным детям исполнять их желания. На стенде в тот момент оставалось пять конвертов, и все забрал президент. Путин выполнил желания всех пятерых детей.

Девочка Вероника смогла увидеть мир кино изнутри, посетив киностудию «Мосфильм». Мальчик Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пролетев над городом на вертолете. 17-летняя Регина взяла интервью у президента, а 15-летний Арслан увидел изнутри президентский лайнер. Десятилетний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту России Владимиру Путину, в четверг, 27 декабря, посетил палаты Московского Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев рассказал о планах на новогоднюю ночь
Названы любимые новогодние фильмы россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019