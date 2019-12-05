Путин достал с «Елки желаний» просьбу мальчика из детдома

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний», которая проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Глава государства снял с елки шарик-открытку, на котором была написана заветная мечта воспитанника детского дома из Ставропольского края, сообщает телеканал РЕН ТВ 5 декабря.

Как уточняет «РИА Новости», мальчика зовут Андрей Кочетков. Он написал, что хочет побывать в поселке Красная Поляна (Сочи)

Также дети писали, что хотят побывать в Москве и Санкт-Петербурге, увидеть разводные мосты и посетить Эрмитаж. А одна из девочек хотела бы познакомиться с Дедом Морозом в Великом Устюге.

Исполняться желания с «Елки желаний» будут вплоть до 29 февраля 2020 года. Отмечается, что в прошлом году в рамках акции было исполнено 450 детских желаний.

5 декабря 2018 года Путин посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов. Главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который помогает тяжелобольным детям исполнять их желания. На стенде в тот момент оставалось пять конвертов, и все забрал президент. Путин выполнил желания всех пятерых детей.

Девочка Вероника смогла увидеть мир кино изнутри, посетив киностудию «Мосфильм». Мальчик Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пролетев над городом на вертолете. 17-летняя Регина взяла интервью у президента, а 15-летний Арслан увидел изнутри президентский лайнер. Десятилетний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту России Владимиру Путину, в четверг, 27 декабря, посетил палаты Московского Кремля.