Энтерококк обнаружили в школе в Оренбурге после массового отравления

Возбудителем заболевания в школе в Оренбурге, где отравились 18 учащихся, назвали энтерококк. Специалисты составили протоколы об административных правонарушениях.

По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие дети получили медицинскую помощь и уже вернулись на занятия. Однако пищеблок в школе закрыт. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». По данным Роспотребнадзора, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в смывах с инвентаря и санитарной одежды сотрудников пищеблока.

В школе продолжаются противоэпидемические мероприятия. Проводится заключительная дезинфекция.

Дети массово подхватили кишечную инфекцию в школе в конце ноября. На время расследования пищеблок учебного заведения был закрыт, в связи с чем школу перевели на четырехчасовой день.