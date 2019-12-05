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Ювелирные изделия на 30 млн рублей изъяли в Шереметьево

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Незадекларированные ювелирные изделия на 30 млн рублей изъяли у россиянина сотрудники таможенной службы в аэропорту Шереметьево. Об этом 4 декабря сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Украшения и драгоценные камни таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Гонконг–Москва, хотевшего пройти через «зеленый коридор». В ходе досмотра при мужчине обнаружили 7,4 тыс. ограненных вставок и свыше 420 ювелирных изделий известных брендов со вставками из драгоценных камней.

Пассажир заявил, что эти драгоценности видит впервые. Согласно выводам экспертов, таможенная стоимость товара превышает 30 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 10,6 млн рублей, пишет RT.

В действиях россиянина усматриваются признаки преступлений по статьям российского Уголовного кодекса «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере».

В конце ноября сообщалось, что фургон с черной икрой задержали на ветеринарном посту в Хабаровске. Общий вес груза составил 405 кг, но на него не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы.

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