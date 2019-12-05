Путин принял участие в благотворительной новогодней акции

Президент России Владимир Путин в очередной раз принял участие в акции «Елка желаний». Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

Российский лидер и представители добровольческого движения наугад выбрали по одному желанию из тех, что были вывешены на елке стенда благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Путину попалось желание Андрея Кочетова из Ставрополья — президент осуществит его мечту побывать в сочинской Красной Поляне. Во время деловой программы на Международном добровольческом форуме с «Елки желаний» за два дня сняли свыше 140 шаров-открыток, все написанные на них мечты запущены в реализацию.

На праздничных деревьях, участвующих в акции, размещены 2 тыс. желаний сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, и тех, чье состояние здоровья угрожает жизни.

Желания самые разные: одни мечтают побывать в Москве или Санкт-Петербурге, посетить Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом, другие — оказаться за кулисами цирка или поплавать с дельфинами, сходить в аквапарк или поиграть в пейнтбол. Кто-то желает прокатиться на пожарной машине или в кабине машиниста метро, примерить на себя роль полицейского или научиться кататься на коньках.

Такие елки установили не только на тематическом стенде: они стоят в общественных организациях и коммерческих компаниях, в государственных учреждениях, Сбербанке, «Газпроме», «Росатоме», Государственной думе, Доме правительства России и других местах. Принять участие в акции можно с 3 декабря по 29 февраля.

Отмечается, что в рамках акции благотворители не помогают с лечением и не приобретают необходимую технику или транспортные средства — проект ориентирован на подарки в виде развивающих книг и товаров для хобби, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, цифровой техники. Добровольцы организовывают поездки в интересные места страны и помогают встретиться с кумирами.

Ранее в этот же день стало известно, сколько детей в России верят в Деда Мороза.