Замглавы МИД Греции покинул свой пост из-за скандалов с дипломами

Заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам диаспоры Антонис Диаматарис подал в отставку из-за скандала вокруг дипломов об образовании. Об этом сообщили «РИА Новости» в четверг, 5 декабря.

СМИ писали, что Диаматарис указал в своей биографии наличие дипломов Колумбийского университета и нью-йоркского колледжа Куинз. На самом деле он эти учебные заведения не заканчивал.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял отставку чиновника.

«В последние дни были личные атаки на меня с целью нанести ущерб правительству и премьер-министру, которого я люблю и ценю, а также подорвать мою работу. По этой причине я с большой болью подал Кириакосу Мицотакису прошение об отставке с поста замминистра иностранных дел по вопросам эллинизма», — говорится в заявлении Диаматариса, распространенном пресс-службой правительства.

Диаматарис проживал в США, где с 1979 года был издателем грекоязычной газеты и сайта «Этникос Кирикас». Несколько дней назад греческие СМИ сообщили, что чиновник предоставил неверные данные о своей биографии.

Оппозиционная партия СИРИЗА потребовала его отставки. Сам Диаматарис сказал, что в биографии он писал, что учился в университете, но диплом не получил, так как из-за финансовых проблем не смог закончить обучение. Почти сразу появились сообщения, что у него нет и диплома нью-йоркского колледжа Куинз.

В ноябре 2018 года СМИ сообщили о россиянине, который работал хирургом и заведующим больницы по поддельному диплому. Мужчине было предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа.