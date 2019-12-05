Победителя конкурса на создание гимна Можги объявят в конце декабря

В Удмуртии жители Можги услышат гимн города уже в конце декабря, сообщили в администрации. Всего на конкурс заявились 14 участников, это и профессиональные композиторы, поэты и музыкальные коллективы, творческие союзы.

Все они предоставили свои тексты, ноты и аудиозаписи, сообщает ИА «Сусанин». Комиссия выберет победителя не позднее 27 декабря. Гимны остальных участников будут исполняться на местных праздниках как песни о Можге.

Город Можга с населением около 50 тыс. человек расположен у слияния рек Сюга и Сюгаилка, в 81-м км от Ижевска. Это значительный промышленный центр юго-западной части Удмуртии.