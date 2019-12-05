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Водитель погиб в сгоревшей после ДТП машине в ХМАО

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Автомобиль «Газель» сгорел после столкновения с фурой на трассе Тюмень–Сургут. По данным очевидцев, в машине погиб мужчина.

Авария произошла на территории Нефтеюганского района. По данным правоохранительных органов, на трассе столкнулись три грузовика, «Газель» и Hyundai Solaris. В результате ДТП автомобиль «Газель» начал гореть. Водитель скончался на месте, сообщает портал «Наш город».

Еще четыре человека получили травмы. Местные жители уточняют, что из-за аварии проезд по трассе перекрыт. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Калуге 26 человек пострадали в аварии с маршрутным такси. Микроавтобус выехал за пределы проезжей части и врезался в опору освещения.

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