Медведев ответил на шутку Батрутдинова о «тандеме»

Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

«От телеканала ТНТ делегирован именно я, скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не [Гарик] Харламов», — сказал юморист.

Глава кабмина пошутил в ответ.

«Правильно я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?» — спросил Медведев, намекая на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Батрутдинов ответил, что его поняли совершенно правильно, и спросил Медведева, что, по его мнению, выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет.

Российский премьер сообщил, что в силу специфики профессии предпочитает следить за новостями в интернете. По его словам, в оперативности интернету нет равных, однако глубина проникновения выше у телевидения.

Ранее, 9 сентября, Медведев пошутил про погоду в России, отметив, что хорошую погоду в стране «приходится ловить».