Прямой эфир

Медведев ответил на шутку Батрутдинова о «тандеме»

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

«От телеканала ТНТ делегирован именно я, скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не [Гарик] Харламов», — сказал юморист.

Глава кабмина пошутил в ответ.

«Правильно я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?» — спросил Медведев, намекая на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Батрутдинов ответил, что его поняли совершенно правильно, и спросил Медведева, что, по его мнению, выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет.

Российский премьер сообщил, что в силу специфики профессии предпочитает следить за новостями в интернете. По его словам, в оперативности интернету нет равных, однако глубина проникновения выше у телевидения.

Ранее, 9 сентября, Медведев пошутил про погоду в России, отметив, что хорошую погоду в стране «приходится ловить».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову
Медведев пошутил про погоду в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019