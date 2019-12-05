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YouTube назвал самые популярные музыкальные видео в Великобритании

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Фото: youtube.com/Stormzy
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YouTube опубликовал топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Великобритании. Об этом сообщает NME в четверг, 5 декабря.

Возглавил рейтинг 26-летний хип-хоп исполнитель Stormzy с работой Vossi Bop. На втором месте расположился клип Dancing With A Stranger 27-летнего Сэма Смита и 23-летней Normani. Замыкает тройку лидеров 17-летняя поп-певица Билли Айлиш с работой Bad guy.

На четвертом и пятом местах 26-летняя Ариана Гранде (7 rings) и 20-летний Lil Nas X (Old Town Road). Отмечается, что оба исполнителя были номинированы на премию «Грэмми» 2020 года.

Ранее в четверг сервис «Яндекс.Музыка» составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019 году. Так, во главе рейтинга оказались американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

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