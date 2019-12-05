Тело мужчины нашли в доме через полторы недели после пожара в ХМАО

В Сургуте при разборе завалов дома, который сгорел полторы недели назад, нашли тело еще одного погибшего мужчины. Следователи устанавливают причину возгорания.

По данным правоохранительных органов, во время пожара в деревянном доме погиб один человек, еще шестерых, в том числе одного ребенка, доставили в больницу. Одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении. Всего в сгоревшем доме проживали 46 человек. Во время поисковой операции 5 декабря было обнаружено тело еще одного мужчины. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В качестве приоритетных версий о причине пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар в двухэтажном деревянном доме в поселке Дорожном произошел 25 ноября. Площадь горения составила около 300 кв. м. Пожарные эвакуировали 12 человек. Все пострадавшие надышались угарным газом.