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Медведев рассказал о планах на новогоднюю ночь

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет встречать Новый год с семьей и с друзьями. Об этом он рассказал 5 декабря в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

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«Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения», — приводит его слова «Газета.ру».

Российский премьер назвал такой способ встречи Нового года «хорошей семейной традицией».

В марте 2018 года президент России Владимир Путин на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Правда и справедливость» признался, что в новогоднюю ночь вместе со всей страной смотрит свое обращение по телевизору.

«Я тоже смотрю и жду выступления президента. Честное слово», — цитирует главу государства kp.ru.

Ранее 5 декабря проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг любимых новогодних фильмов россиян. Так, самым любимым фильмом был назван «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975 года. Второе место досталось голливудской семейной комедии режиссера Криса Коламбуса «Один дома» 1990 года с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще один рязановский фильм — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко.

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