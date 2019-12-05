Два спорткомплекса достроят на Кубани до конца года

В Краснодарском крае до конца 2019 год завершат строительство двух спортивных комплексов. Об этом министр физической культуры и спорта Андрей Марков рассказал на совещании под председательством губернатора края, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По его словам, к открытию уже готов 15-й малобюджетный спорткомплекс в станице Рязанской Белореченского района. Строительство второго объекта завершается в станице Ладожская Усть-Лабинского района, пишут «Кубанские новости».

Кроме того, продолжается строительство новых бассейнов в Курганинском, Брюховецком, Динском, Крымском и Калининском районах края. На строительство плавательного комплекса в Краснодаре предусмотрены 1,3 млрд рублей.

По информации пресс-службы, в бюджете края на 2020 год также заложены средства на строительство эстетических видов спорта и батутного центра в областном центре.

Ранее в декабре сообщалось, что в Краснодарском крае более 20 млрд рублей распределили между районами в качестве региональных субсидий. Территории смогут оперативно приступить к реализации проектов.