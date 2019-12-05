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В Роскачестве обновили рейтинг наушников

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Фото: Depositphotos
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Наушники брендов Sennheiser и Sony сохранили лидирующие позиции в рейтинге наушников. Об этом сообщается на сайте Роскачества в четверг, 5 декабря.

Тестирование проходили 32 пары новых проводных и беспроводных наушников. Среди них были бренды Apple, Sony, Sennheiser и Samsung.

Эксперты отметили, что новые модели имеют полезные дополнительные функции. Например, они могут принимать звонки, распознавать голосовые команды, управлять плеером и телефоном. Кроме того, они быстрее заряжаются и дольше работают автономно.

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При этом, отметили в Роскачестве, новые наушники стали более хрупкими, что отразилось на сроке их службы. В частности, это касается новых AirPods Pro. Однако комфорт и многофункциональность способны компенсировать этот недостаток, считают эксперты. Из плюсов новой модели — качество звука, шумоподавление и новые насадки.

Сравнивая модели наушников Samsung эксперты отметили, что новые Galaxy Buds звучат значительно хуже старой модели Gear IconX.

«Они проигрывают не только в качестве звука, но и в удобстве пользования. Они стали менее удобными и менее прочными, поэтому если вы планируете активно их использовать, то новая модель Galaxy Buds вряд ли для этого подойдет», — сказано в сообщении.

Новая модель наушников Sony WH-1000XM3 также уступила более старой модели WH-1000XM2.

«Переходить со старой на новую модель, возможно, стоит только тем, кто хочет воспользоваться улучшенной функцией шумоподавления», — отметили эксперты.

Обновленные Sennheiser CX Sport могут похвастаться функцией приема звонков. Однако по сравнению с предыдущей моделью CX 7.00BT аккумулятор наушников быстро разряжается. Кроме того, их конструкция стала менее прочной. В результате эксперты пришли к выводу, что новая модель уступила старой в звуке и комфорте.

В ноябре Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов. Так, самые высокие баллы в рейтинге набрал iPhone 11 Pro Max.

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