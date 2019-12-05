Ректора института в Ставрополе подозревают в злоупотреблениях

Возбуждено уголовное дело в отношении ректора Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (СКИРО ПК и ПРО) Елены Евмененко, сообщил источник в правоохранительных органах. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Вуз каждый год получает из бюджета более 100 млн рублей. Часть средств идет «на иные цели». Учреждение, по данным источника, контролирует первый замминистра образования Ставропольского края Наталья Лаврова, передает NewsTracker.

«С точки зрения следователей, она предоставила недостоверные сведения об исполнении государственного задания. Интересно, что отчет об исполнении госзадания был принят Лавровой, которая официально заявила следствию, что ничего плохого не видит в том, что курируемый ею институт не исполнил свои обязанности, а бюджетные средства руководство потратило себе на зарплату и премии», – поделился информацией источник.

В ноябре Сыктывкарский городской суд заключил под стражу бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета (УГТУ, Коми) Николая Цхадая. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, получения взятки и растраты в особо крупном размере. По версии следствия, в результате действий Цхадая вузу был причинен ущерб на сумму более 11,7 млн рублей.