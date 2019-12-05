Дума приняла в I чтении проект о маркировке произведений искусства

Госдума на пленарном заседании в четверг, 5 декабря, приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+, но оставляет маркировку 18+. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая редакция законопроекта избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки от 0+ до 16+.

Предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста — «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей». Эти обозначения можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и с помощью любой другой удобной формы.

Законопроект в мае внесли в Думу члены комитета по культуре во главе Еленой Ямпольской. Они отмечали, что «формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ «О защите детей от вредной информации» вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком 18+. Депутаты еще до первого чтения переработали текст законопроекта с учетом предложений и отзывов различных ведомств. Доработанный проект закона внесли в Госдуму 9 октября.