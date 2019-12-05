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Лукашенко рассказал о ликвидации 32 преступных банд по его распоряжению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 1990-е годы по его требованию в стране было уничтожено 32 преступных банды. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Он напомнил, что в начале 1990-х годов разгул бандитизма затронул и Белоруссию.

«По дороге прославленной Москва-Брест и до Берлина нельзя было проехать. Бандиты, прежде всего с востока, останавливали автомобили от Смоленска до Бреста, расстреливали людей, отбирали всё, что везли эти люди. И в этих условиях нам приходилось строить страну», — рассказал белорусский лидер, выступая перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

Лукашенко отметил, что перед ним стояла цель «спасти народ и страну» и навести порядок.

«Я до сих пор помню, как вертелись-крутились некоторые начальники министерства внутренних дел и другие, доставшиеся мне по наследству, когда я требовал от них уничтожить бандгруппы в Минске. Их было 32, до сих пор помню. И мы с ними справились в течение года», — сказал глава государства.

В июле 2018 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге составили интерактивную карту заказных убийств предпринимателей, которые совершались с 1992 по 2005 год. По данным автора карты, журналиста Андрея Дорожного, в основном бизнесменов убивали у офисов или подъездов. Однако убийства совершались также в центре города и даже в бане.

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