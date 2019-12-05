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Житель Хабаровска ожидает суда за убийство супруги

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В Хабаровске суда ожидает 31-летний мужчина, который обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По информации ведомства, 18 апреля житель Индустриального района обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия удалось выяснить причастность заявителя к преступлению. Мужчина написал явку с повинной. По его словам, он задушил супругу в ходе конфликта, после чего отвез и спрятал тело в лесополосе, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказал пресс-секретарь СУ СКР по региону Илья Гудков, расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

3 декабря сообщалось, что жителя Петрозаводска Антона Ипатова Верховный суд Республики Карелия приговорил к пожизненному тюремному заключению за убийство двух девушек и нанесение тяжкого вреда здоровья еще двум людям.

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