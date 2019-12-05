Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды

В Самарской области синоптики ожидают мокрый снег с сильным ветром. МЧС рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности.

Ухудшение погоды ожидается в вечерние часы 5 декабря. В Самарской области выпадут осадки в виде мокрого дождя и снега. Кроме того, ветер усилится до 18 м/с. В таких условиях возможно образование гололеда. Синоптики ожидают, что такая погода сохранится до вечера 6 декабря, пишет НИА «Самара».

МЧС напоминает, что при ухудшении погоды стоит избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов. Также опасность представляют карнизы домов, растяжки. В случае отключения электроэнергии в качестве резервного источника света рекомендуют использовать электрические фонари.

Автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу.