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Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды

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В Самарской области синоптики ожидают мокрый снег с сильным ветром. МЧС рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности.

Ухудшение погоды ожидается в вечерние часы 5 декабря. В Самарской области выпадут осадки в виде мокрого дождя и снега. Кроме того, ветер усилится до 18 м/с. В таких условиях возможно образование гололеда. Синоптики ожидают, что такая погода сохранится до вечера 6 декабря, пишет НИА «Самара».

МЧС напоминает, что при ухудшении погоды стоит избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов. Также опасность представляют карнизы домов, растяжки. В случае отключения электроэнергии в качестве резервного источника света рекомендуют использовать электрические фонари.

Автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу.

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