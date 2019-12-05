Прямой эфир

Медведев рассказал о сложной жизни страны в 1990-е годы

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в 1990-е годы жила сложно, было много проблем, но менять что-либо в прошлом не стоит. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь с тележурналистами российских телеканалов.

Земля Санниково: Дмитрий Медведев обсудил проблемы села на Алтае
Господдержку получат более 1,5 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств в стране

«1990-е годы уже стали прошлым и подернулись романтическим флером», — сказал он.

По словам главы кабмина, в те годы жизнь была трудная, однако это были очень важные годы в развитии страны. Существующий интерес к 1990-м премьер-министр назвал нормальным.

«Вот у меня в 1995 году произошло важное событие — сын родился. Чего там менять? Всё нормально», — ответил глава кабмина на вопросы журналистов.

Ранее Медведев призвал не идеализировать СССР, потому что в то время «на прилавках практически ничего не было». По его словам, человеческой психике свойственно со временем «отбрасывать» всё плохое, иначе «человек не сможет жить». Из-за этого возникает идеализация прошлого.

5 декабря Медведев подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев заявил о взаимопонимании и командном духе в правительстве РФ
Медведев прокомментировал летние протестные акции в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019