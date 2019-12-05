Медведев рассказал о сложной жизни страны в 1990-е годы

Россия в 1990-е годы жила сложно, было много проблем, но менять что-либо в прошлом не стоит. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь с тележурналистами российских телеканалов.

«1990-е годы уже стали прошлым и подернулись романтическим флером», — сказал он.

По словам главы кабмина, в те годы жизнь была трудная, однако это были очень важные годы в развитии страны. Существующий интерес к 1990-м премьер-министр назвал нормальным.

«Вот у меня в 1995 году произошло важное событие — сын родился. Чего там менять? Всё нормально», — ответил глава кабмина на вопросы журналистов.

Ранее Медведев призвал не идеализировать СССР, потому что в то время «на прилавках практически ничего не было». По его словам, человеческой психике свойственно со временем «отбрасывать» всё плохое, иначе «человек не сможет жить». Из-за этого возникает идеализация прошлого.

5 декабря Медведев подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.