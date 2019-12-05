Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся», — подчеркнул Лукашенко в обращении к парламентариям.

Соглашение о кредите в $2 млрд было заключено министерством финансов Белоруссии и Евразийским фондом стабилизации и развития 25 марта 2016 года, сообщается на сайте фонда. Основным донором выступила Россия. Все средства должны были быть предоставлены семью траншами в период с 2016 по 2018 год.

28 октября 2019 года белорусский портал tut.by написал, что Белоруссия больше не может претендовать на получение седьмого, последнего транша в размере $200 млн. Причиной указывалось то, что период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года.

В то же время, в министерстве финансов Белоруссии в конце октября заявили, что именно Евразийский банк развития (ЕАБР), управляющий средствами ЕФСР, затянул принятие решения о выделении Белоруссии последнего транша, и страна имеет на него право.

В сентябре 2017 года минфин России предоставил Белоруссии еще один кредит в размере $700 млн с целью рефинансирования имевшегося долга перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.

В октябре 2018 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму в $630 млн на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако документ так и не был подписан, а 25 октября 2019 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что республика больше не нуждается в государственном кредите от России на $600 млн.