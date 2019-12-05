В центре Москвы ограничат движение транспорта с 28 декабря по 6 января

С 28 декабря 2019 года по 6 января 2020 года схема движения транспорта в центре столицы изменится в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается в четверг, 5 декабря, на официальном сайте мэра Москвы.

«Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы», — говорится в сообщении.

С 02:00 28 декабря 2019 года до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут участки Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой, Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, улицы Охотный Ряд от Моховой до Театрального проезда, а также участок Театрального проезда от Охотного Ряда до Петровки, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Также нельзя будет проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам, пишет «Федеральное агентство новостей».

Плоскостные парковки № 9002 на Охотном Ряду, вл. 2 и № 9006 на Театральной площади, вл. 1 будут закрыты. Парковки в Малом Гнездниковском, Леонтьевском переулках ограничат с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря. Парковочные места ликвидируют в Газетном и Никитском переулках с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.

«Водителей попросили по возможности пользоваться общественным транспортом, а также заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

12 ноября стало известно, что жители Москвы считают своим любимым фестивалем «Путешествие в Рождество». За него проголосовали 22,84% участников опроса. «Круг света» выбрали 10,99% респондентов. Третье место заняла «Московская Масленица» (9,11%).