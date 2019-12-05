Медведев рассказал о ежедневных занятиях спортом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что занимается спортом каждое утро, чтобы потом интенсивно работать весь день, а также призвал всех граждан страны последовать его примеру.

«Я каждое утро занимаюсь спортом, поскольку без полноценной достаточно длительной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон-стоп весь день, а рабочий день у всех нас длинный. Поэтому считаю, что этим должен заниматься каждый член правительства, да и каждый гражданин в нашей стране. И на это направлены наши программы», — заявил он 5 декабря в ходе общения с тележурналистами.

Российский премьер в четверг подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.