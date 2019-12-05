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Медведев рассказал о первой увлекательной книге

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об интересе к чтению электронных книг и о первой книге, которую он посчитал интересной. Об этом он сообщил в четверг, 5 декабря, в ходе интервью российским телеканалам.

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«Книжки надо читать. Самое главное, чтобы их хотелось читать. Я был обычным ребенок. Научился читать года в два. Читал я книги только, если заставляли родители, — что-то полистаешь», — сказал он.

Первая книга, которая российскому премьеру показалась интересной, было произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Классические произведения и современных писателей, по мнению Медведева, надо читать в любом возрасте. В настоящее время премьер предпочитает читать электронные книги, так как это удобно в командировках.

Ранее в четверг Медведев сообщил об улучшении делового климата в России. Но назвать его идеальным пока нельзя, отметил он.

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