Прямой эфир

Расходы на оказание высокотехнологичной помощи увеличат в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законодательное собрание Омской области намерено увеличить расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению. Это позволит сократить очередь на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов.

Протезирование суставов проводится по квотам и не включено в обязательное медицинское страхование. В среднем омичам приходится ждать два года в очереди, чтобы заменить коленный сустав. На оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в ОМС, в проекте бюджета было предусмотрено 318 млн рублей.

Депутаты предложили увеличить данную статью расходов на 182 млн рублей. Средства возможно выделить за счет перераспределения расходов по другим статьям. При этом вырастет до 125 млн рублей и софинансирование из федерального бюджета. Таким образом, расходы на высокотехнологичную помощь в 2020 году могут составить 625 млн рублей, тогда как в 2019 году общая сумма составляла 380,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Депутаты поддержали поправку в бюджет. Финансовый документ будет принят 19 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браслет для настройки бионических протезов представили в Томске
Кубанские врачи пригласили девочку с большим родимым пятном на консультацию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019