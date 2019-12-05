Расходы на оказание высокотехнологичной помощи увеличат в Омской области

Законодательное собрание Омской области намерено увеличить расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению. Это позволит сократить очередь на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов.

Протезирование суставов проводится по квотам и не включено в обязательное медицинское страхование. В среднем омичам приходится ждать два года в очереди, чтобы заменить коленный сустав. На оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в ОМС, в проекте бюджета было предусмотрено 318 млн рублей.

Депутаты предложили увеличить данную статью расходов на 182 млн рублей. Средства возможно выделить за счет перераспределения расходов по другим статьям. При этом вырастет до 125 млн рублей и софинансирование из федерального бюджета. Таким образом, расходы на высокотехнологичную помощь в 2020 году могут составить 625 млн рублей, тогда как в 2019 году общая сумма составляла 380,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Депутаты поддержали поправку в бюджет. Финансовый документ будет принят 19 декабря.