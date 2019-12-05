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Комитет Госдумы поддержал создание молельных комнат на стадионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил законопроет о комнатах для совершения религиозных обрядов на стадионах. Парламентарии предложили принять его в первом чтении. Об этом сообщает «Парламентская газета» в четверг, 5 декабря.

«Проект об организации религиозных комнат на спортивных объектах будет вынесен на обсуждение палаты. Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», — заявил глава комитета Михаил Дегтярев. На данный момент, в законодательстве нет норм об установке молельных комнат.

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Законопроект регламентирует право, а не обязанность организаторов спортивных мероприятий устанавливать специальные помещения, где атлеты могут провести религиозные церемонии. Подготовка таких комнат будет осуществляться исходя из конструктивных возможностей объекта.

В поддержку инициативы выступил председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Помещения для совершения религиозных обрядов есть на спортобъектах во многих странах. И наш законопроект необходим для того, чтобы показать, что мы открыты, что в России готовы принимать у себя людей разных вероисповеданий, создавая для них все необходимые условия», — сказал он.

Об установке молельных комнат на стадионе говорилось еще в октябре. Тогда авторы законопроекта говорили о появлении таких же специальных помещений для молитв, которые есть уже в некоторых аэропортах страны.

В мае 2018 года молельная комната открылась в липецкой больнице. В стенах диспансера будут совершаться молебны, пациенты и врачи смогут исповедоваться.

В феврале 2018 молельные комнаты собирались установить в новом терминале аэропорта Симферополя. Помещения должны быть установлены на первом этаже.

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