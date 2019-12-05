Медведев заявил о взаимопонимании и командном духе в правительстве РФ

В правительстве РФ царят командный дух и взаимопонимание. Об этом в четверг, 5 декабря, в ходе общения с тележурналистами заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, что у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. Я могу об этом судить даже по сравнению с некоторыми другими примерами, которые мне известны», — отметил глава кабмина.

Он добавил, что дух команды в правительстве поддерживают, собираясь на различных площадках — в институте Сбербанка, на семинарах в «Сколково», что становится «своеобразным тим-билдингом». Также, сказал Медведев, отмечают дни рождения коллег.

«Очень часто в конце заседания правительства я из зала выгоняю всех приглашенных, прошу выйти, поблагодарив их за участие, оставляю только членов правительства. И объясняю им про политику партии в деревне, как говорят. Указываю на недостатки в работе», — приводит слова российского премьера «Взгляд».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.