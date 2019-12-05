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Первый за 30 лет живкомплекс построили в Ленском районе Якутии

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В Ленском районе Республики Саха (Якутия) построили первый с 1989 года животноводческий комплекс. Участие в церемонии открытия приняли замминистра сельского хозяйства республики Татьяна Осипова, глава района Жумарт Абильманов, депутаты и почетыне гости.

Владельцем нового объекта на 120 голов крупного рогатого скота является кооператив «Аартык». По словам его председателя Анжелики Новгородцевой, подготовка к строительству велась долго, однако комплекс возвели за три месяца.

Как сообщили ИА SakhaNews в администрации Ленского района, церемония открытия прошла по всем якутским традициям — с чтением обрядов и окроплением коров.

Строительство животноводческого комплекса велось при поддержке республиканского правительства. Как отметила замминистра сельского хозяйства, за последние годы в регионе возвели 65 таких объектов. Их основной целью является создание условий труда для сельских работников и условий для увеличения их доходов. Строительство живкомплексов планируется продолжить.

Стоимость реализации проекта составила 43 млн рублей. Строительство живкомплексов в Якутии планируется продолжить.

26 ноября сообщалось, что в Якутске изменили статус земель. Территории общей площадью 458 га перешли из лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения.

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