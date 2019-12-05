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Атомная подлодка «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Головная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил официальный представитель Северного флота (СФ) России Вадим Серга.

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«Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы», — цитирует Сергу телеканал «Звезда».

По его словам, экипаж подлодки произвел из подводного положения залп двумя торпедами по подводной цели. Стрельбы прошли успешно, отметил представитель СФ. Еще несколько испытаний АПЛ, в том числе связанных с комплексами вооружения, запланировано провести в ближайшее время.

АПЛ «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. Она относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень».

3 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что доля оснащения Военно-морского флота (ВМФ) современными образцами вооружения составляет 68%. По словам главы государства, в текущем году ВМФ получит в рамках гособоронзаказа более 480 основных образцов вооружения и техники, среди которых две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

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