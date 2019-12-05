Медведев призвал не идеализировать СССР из-за пустых прилавков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, потому что в то время «на прилавках практически ничего не было». Данное заявление он сделал в четверг, 5 декабря, в ходе общения с журналистами в прямом эфире.

Медведев отметил, что человеческой психике свойственно со временем «отбрасывать» всё плохое, иначе «человек не сможет жить». Из-за этого возникает идеализация прошлого.

Однако премьер подчеркнул, что в той стране современной молодежи было бы крайне неуютно.

«В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно, но идеализировать Советский Союз не надо, это было очень сложное государство. Молодежь говорит, что хочет там очутиться. Но где очутиться? У пустой полки в магазине или возле очереди за сапогами? Многие даже представить себе не могут, что ведь практически ничего не было, даже в таком городе, как Ленинград», — поделился Медведев.

Дмитрий Медведев в четверг подводит итоги года в прямом телеэфире. Интервью проходит в обновленном формате — вопросы главе правительства задают журналисты сразу 20 федеральных телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов.