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Новый паломнический центр появился в Тульской области

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Фото: Тульские известия/ti71.ru
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В Белеве (Тульская область) завершилась реставрация храмов. Точкой притяжения власти считают паломнический центр, который построен при местном монастыре.

Реставрационные работы полностью проведены в храме в честь преподобного Макария Жабынского. Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен восстановлены в соответствии с историческим обликом. Большая часть работ была выполнена вручную. Также специалисты отремонтировали кровлю храма, установили купола. На территории храма проведены ландшафтные работы, сообщают «Тульские известия».

Кроме того, был облагорожен 600-летний дуб. Согласно монастырскому преданию, под ним преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга. С этой историей связывают чудодейственную силу местного источника.

Восстановительные работы ведутся в Спассо-Преображенском и Крестовоздвиженском мужском монастыре в Белеве.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в 2020 году Белев должен стать новой точкой притяжения туристов и паломников.

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