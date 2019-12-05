Прямой эфир

Путин назначил Дмитрия Лякишева постпредом РФ при ВТО в Женеве

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лякишева постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг, 5 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО — не идеальный механизм, но альтернативы организации нет. По его мнению, без комплексного многостороннего регулирования мир будет отброшен в XIX век. Тогда же первый вице-премьер России Александр Жуков заявил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО в качестве гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговли.

Всемирнаяторговая организация была создана 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ней присоединилась Россия.

Лякишев в разные годы работал в Минэкономразвития и Центробанке. В последнее время занимал должность заместителя постоянного представителя правительства России при Евросоюзе. На этом посту он курировал торговые вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин назвал состояние ВТО плачевным
Россия намерена сохранить ВТО как гаранта справедливой торговли

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019