Порядок компенсации за детские сады изменят в Липецкой области

В Липецкой области изменится порядок компенсации платы за детский сад. Власти будут учитывать материальное обеспечение семьи и увеличат компенсацию на третьего ребенка.

Согласно поправкам, право на компенсацию получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Это около 14 тыс. рублей не человека в месяц. На первого и второго ребенка размер компенсации составит 20% и 50% соответственно от ежемесячной платы за детский сад. За третьего ребенка компенсация увеличена с 70% до 100%. Об этом сообщает GOROD48.

Нововведения будут действовать для вновь пришедших в детский сад детей. Для тех ребят, которые уже посещают детсад, новые нормы вступят в силу в сентябре 2020 года, когда будет обновлен пакет необходимых документов.

В 2020 году изменится размер компенсации за детский сад в Псковской области. В среднем выплата составит 1780 рублей.