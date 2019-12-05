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Путин переназначил ректора МГУ Садовничего на пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий переназначен на должность. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Полномочия продлены на пять лет, говорится в документе.

30 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ данные о том, что 80-летний Садовничий может уйти с должности, и заявил, что тот останется руководителем вуза.

В марте, во время съезда Российского союза ректоров, Садовничий предложил повысить предельный возраст нахождения на должности до 70 лет. По его словам, это будет способствовать сохранению тех кадров, которые способны обеспечивать устойчивое развитие высших учебных заведений.

В соответствии со ст. 332 ТК РФ, в вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. При этом ректоры, достигшие 65-летнего возраста, могут перевестись на другие должности. Кроме того, срок пребывания ректора на должности можно продлить до достижения им 70 лет по решению учредителя вуза. 2 декабря Путин подписал указ, который позволяет продлевать полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов более двух раз.

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