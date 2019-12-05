СМИ сообщили о «базе шпионов ГРУ» во Французских Альпах

Как минимум 15 «офицеров ГРУ» (сейчас — Главное управление Генштаба) якобы использовали Французские Альпы как опорную базу. По данным западных спецслужб, «российские шпионы» размещались там с 2014 по 2018 год. Об этом сообщает в четверг, 5 декабря, газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

В операции участвовали французские, швейцарские, британские и американские спецслужбы. Им удалось вычислить и собрать список из 15 человек. Это члены секретного подразделения ГРУ, специализирующегося, по мнению Запада, на убийствах. Расследовании в отношении данной группировки началось после отравления бывшего офицера этого ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года, цитирует РБК Le Monde.

Как пишет Le Monde, «офицеры ГРУ» приезжали во Францию из Москвы, Лондона, Швейцарии или Испании. Они регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также более изолированных населенных пунктах. Выбор подобных объектов объясняется доступом к границе со Швейцарией.

Однако никаких следов работы этих «шпионов» во Франции не обнаружено: контрразведка не нашла ни тайников с оружием, ни соучастников среди местного населения. В то же время спецслужбы смогли определить, где сотрудники ГРУ жили и отдыхали.

4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в парке британского Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим газом, который якобы разрабатывался в РФ. По мнению Лондона, виновником атаки является Москва, хотя никаких доказательств найдено и опубликовано не было.

В качестве ответных мер Британия выслала 23 российских дипломата, РФ ответила на этот шаг зеркально. Также РФ предписала закрыть британское генконсульство в Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Позже западные страны последовательно применяли санкции в отношении России.