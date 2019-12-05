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Медведев оценил желание Зеленского договориться с Россией

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский желает своей стране мира и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам, однако неясно, получится ли у него это. Об этом он заявил во время ежегодного интервью телеканалам в четверг, 5 декабря.

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«Нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения», — отметил премьер-министр.

Глава российского правительства надеется, чтобы у Зеленского хватило мужества и силы духа противостоять тем деструктивным тенденциям, сформировавшимся на Украине в последние годы.

Медведев также отметил, что у Зеленского в настоящий момент достаточно высокий уровень поддержки населения, и добавил, что он должен понимать свою ответственность перед Украиной и украинским народом.

«А то, что этот народ для нас не посторонний, все и так отлично знают», — отметил он.

По его словам, предшественник Зеленского — Петр Порошенко — «точно никакого мира не хотел» и был «представителем партии войны».

«В эту же историю пытаются затянуть и Зеленского», — уточнил премьер.

В ходе «Разговора с Дмитрием Медведевым» глава правительства также оценил политику ЕС в отношении России. По его мнению, она достаточно близорука, в то время как Москва готова выстраивать отношения со странами Европы на двусторонней основе.

Отношения Москвы и Киева обострились после госпереворота на Украине в 2014 году, в результате которого новое руководство республики взяло курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела государства, в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Российская сторона отрицает все обвинения.

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