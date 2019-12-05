Экраны оповещения установили на трассах Хакасии и Красноярского края

На трассах федерального значения в Хакасии и Красноярском крае установили шесть экранов оперативного оповещения автомобилистов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Енисей».

В Красноярском крае большие экраны появились на трассе Р-257 «Енисей» в районе Красноярской ГЭС, в Ермаковском районе на 561-м км, а также на дороге Р-255 «Сибирь» на ободе Красноярска, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В Хакасии экраны установили на 403-м км трассы Р-257 «Енисей» возле поселка Расцвет и на 451-м км на обходе Абакана.

На специальных мониторах в круглосуточном режиме транслируется информация о дорожной обстановке и погодных условиях, предупреждения и рекомендации для водителей. Все данные собираются и передаются на экраны сотрудниками диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Енисей».

Теперь на дорогах двух регионов насчитывается десять таких конструкций. Ранее информационные экраны были установлены на Р-255 у поселка Емельяново, а также на 86-м и 136-м км трассы Р-257 в районе горных перевалов.