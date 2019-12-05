Прямой эфир

Экраны оповещения установили на трассах Хакасии и Красноярского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассах федерального значения в Хакасии и Красноярском крае установили шесть экранов оперативного оповещения автомобилистов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Енисей».

В Красноярском крае большие экраны появились на трассе Р-257 «Енисей» в районе Красноярской ГЭС, в Ермаковском районе на 561-м км, а также на дороге Р-255 «Сибирь» на ободе Красноярска, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В Хакасии экраны установили на 403-м км трассы Р-257 «Енисей» возле поселка Расцвет и на 451-м км на обходе Абакана.

На специальных мониторах в круглосуточном режиме транслируется информация о дорожной обстановке и погодных условиях, предупреждения и рекомендации для водителей. Все данные собираются и передаются на экраны сотрудниками диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Енисей».

Теперь на дорогах двух регионов насчитывается десять таких конструкций. Ранее информационные экраны были установлены на Р-255 у поселка Емельяново, а также на 86-м и 136-м км трассы Р-257 в районе горных перевалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автоэксперт назвал самую безопасную скорость на дорогах
Россияне назвали главные проблемы российских городов в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019