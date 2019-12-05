Автомобиль Lexus угнали в Москве у топ-менеджера крупного банка

Автомобиль Lexus угнали у топ-менеджера столичного Газпромбанка. Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах в четверг, 5 декабря.

«Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об угоне 4 декабря. Она сообщила, что автомобиль исчез с парковки возле ее дома в городе Одинцово», — говорится в сообщении.

Топ-менеджер обнаружила пропажу, когда вышла на улицу утром 4 декабря. По ее словам, в последний раз видела она автомобиль около 20:20 вечера 2 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). На месте происшествия обнаружили улики, в том числе след обуви, который может принадлежать угонщику, а также ключи и документы от похищенной иномарки.

Отмечается, что автомобиль был застрахован по каско. По словам источника, сумма ущерба оценивается в 2,1 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия.

4 декабря компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года, пишет REGNUM. Первое место в списке занимает модель Lexus LX. Частота угонов этой машины в стране составляет 0,69%. Второе место занял кроссовер Land Rover Freelander с показателем 0,45%. На третьем месте находится модель Toyota Land Cruiser — 0,42%.