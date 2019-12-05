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Первый в Красноярском крае искусственный каток создадут в Канске

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В Канске планируют построить первый в Красноярском крае каток с искусственным льдом. Горожане смогут опробовать его в 2021 году.

По словам министра спорта региона Павла Ростовцева, стоимость реализации проекта составит 428 млн рублей. Большая часть из них будет направлена из федерального бюджета, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Министр отмечает, что средства на строительство начнут поступать в следующем году. Завершить работы и открыть каток планируется в 2021 году.

27 ноября сообщалось, что в Хабаровске залили самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом. Открытие состоялось 1 декабря.

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