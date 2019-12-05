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СК проверит школу в Омской области после травмы ребенка на уроке

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В Омской области следственный комитет проводит проверку по факту получения травмы 13-летним подростком во время урока. Школьник пострадал при ударе стулом по голове.

Инцидент произошел в Русско-Полянской СОШ. По данным правоохранительных органов, учитель рассадил двух школьников, которые мешали вести урок. Тогда один из учеников бросил во второго ручкой. Подросток поднялся, чтобы забрать ручку, в то же время первый школьник толкнул в него стул. В результате ученик получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщает ИА «Город55».

Пострадавший ученик госпитализирован. Врачи уточняют, что травма не тяжелая, хирургическое вмешательство не требуется. Подросток пробудет в больнице около 10 дней.

В следственном комитете уточняют, что оба подростка не достигли возраста уголовной ответственности. По факту произошедшего проводится проверка.

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