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Доходы бюджета ЕАО на 2020 год увеличатся на 1,7 млрд рублей

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Депутаты Еврейской автономной области на внеочередном заседании 5 декабря приняли во втором чтении проект областного бюджета на 2020–2022 годы. По сравнению с первым вариантом документа доходная и расходная части бюджета на следующий год увеличены на 1,723 млрд рублей.

Доходная часть бюджета региона достигает 11,87 млрд рублей, расходная — 11,82 млрд рублей, профицит таким образом составит 46,79 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на образование, социальную политику и здравоохранение, сообщает ИА ЕАОMedia.

Согласно прогнозным значениям, доходы в 2020 и 2021 годах составят 11,81 млрд рублей и 12,47 млрд рублей соответственно. Расходы утверждены в размере 11,72 млрд рублей и 12,5 млрд рублей соответственно.

Проект бюджета региона был принят большинством голосов во втором чтении. Голосование в окончательной редакции пройдет 10 декабря.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.

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