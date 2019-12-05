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Школьные программы по татарскому языку разработали в Татарстане

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В Татарстане разработаны программы по родному татарскому языку и литературе для 1–11-х классов, продолжается подготовка учебно-методических комплектов нового поколения. Об этом сообщил глава минобрнауки республики Рафис Бурганов.

Ведомство также направило предложения в проект концепции преподавания родных языков народов ФГОСов начального и основного общего образования. По мнению Бурганова, сохранение предмета «Родной язык и литература» в обязательной части учебного плана «крайне важно для поддержания гражданской идентичности многонационального народа нашей страны», передает ИА «Татар-информ».

В федеральный перечень учебников включены 232 учебника по 12 родным языкам.

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