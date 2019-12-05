Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске

В Красноярске снова ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Он начал действовать в четверг, 5 декабря, с 7 утра по местному времени (3:00 мск).

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, причиной такого решения стали густой смог, слабый ветер, а также данные о повышенном уровне содержании вредных веществ в воздухе. Режим будет действовать до семи утра 6 декабря, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Издание отмечает, что впервые о введении режима НМУ сообщили заранее.

Ранее в декабре глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева рассказала «Известиям», что Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду может быть отменено в ближайшее время в результате «регуляторной гильотины».