Спектакли по Чехову сыграет театр кукол на Белой даче писателя в Ялте

На Белой даче Антона Чехова в Ялте Симферопольский театр кукол сыграет спектакль по рассказам писателя. Представление состоится 15 декабря.

Как рассказал ИА «Крыминформ» Артем Чернов, директор Крымского литературно-художественнного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит дом-музей Чехова, один из старейших театральных коллективов Крыма покажет часовую постановку «Рассказы». Она состоит из шести произведений Чехова. Но зрителям покажут только три, на которые укажет волчок.

В самом театре рассказали, что в начале спектакля даже сами артисты не будут знать, с чего он начнется, и к чему они придут в финале. Только волчок определит, судьбы каких героев попадут в поле внимания зрителей. Режиссер сознательно это делает, чтобы помочь актерам сохранить остроту игры.

В день показа гости музея смогут стать не только зрителями, но и попробуют себя в роли актеров. Все мероприятия в этот день в музее будут бесплатными.